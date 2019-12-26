كشف منافسي ومنافسات أساتذة أذربيجان في كأس الملك سلمان للشطرنج في موسكو

موسكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

ينطلق اليوم في موسكو كأس الملك سلمان للشطرنج للشطرنج السريع.

أفادت أذرتاج أن القرعة كشفت أسماء منافسي ومنافسات أساتذة أذربيجان المشاركين في البطولة العالمية حيث يتنافس شهريار محمدياروف مع الهنغاري روج وائلتاج سفرلي مع الروسي شيرباكوف وقدير حسينوف مع السويدي كارلسون ورؤوف محمدوف مع الإسرائيلي هوزمان ونامق قولييف مع الكازاخستاني قاض قلعه يف وآيدين سليمانلي مع الروسي بيلوف في منافسات الذكور.

كما تتنافس عُلْوِيّة فتح علييفا مع الصينية تان وجولنار محمدوفا مع الروسية بيكوفا وتركان محمدياروفا مع الروسية بوقوميل وجوناي محمدزاده مع الروسية ياكيموفا وزينب محمدياروفا مع الصينية سونق.