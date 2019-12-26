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    رئيس وكالة القروض والتنمية الزراعية يكشف حجم القروض المسهلة المؤتمنة للمزارعين

    ٢٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٥‎]

    باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

    قال ميزره علييف إن وكالة القروض والتنمية الزراعية قدمت حوالي 21 مليون مانات من القروض المسهلة لـ717 مزارع في العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن علييف رئيس الوكالة التابعة لوزارة الزراعة قوله في مؤتمر صحفي عقده 26 ديسمبر اليوم لنتائج العام 2019م إن الوكالة كلفت بعدة مهام منذ يوم تأسسها واولها تقديم قروض مسهلة للمزارعين والذين يعملون في المجال الزراعي. ونفذت الوكالة تمويلا مناسبا في هذا المجال. ومهمة من المهام المهمة الأخرى إدارة مختلف المشاريع في مجال الزراعة جذب دعم الحكومة ومستثمرين إلى المجال الزراعي. واحد الأمور المهمة ضمان وصول المزارعين إلى القروض المسهلة.

    وأوضح علييف أن الوكالة قدمت نحو 11 مليون مانات عام 2018م ونحو 21 مليون مانات قروضا مسهلة للزراعة ما شمل على 717 مزارع.

    AZERTAG.AZ :رئيس وكالة القروض والتنمية الزراعية يكشف حجم القروض المسهلة المؤتمنة للمزارعين
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