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    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة روسيا 24

    ٢٦.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٠]

    باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بحديث صحفي لقناة روسيا 24 المتلفزة للاتحاد الروسي.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة رد على أسئلة عن العلاقات الثنائية الأذربيجانية الروسية وسائل المسائل ذات الصلة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة روسيا 24
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