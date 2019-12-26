أذربيجان تعين سفيرا جديدا في هولندا

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 ديسمبر كانون الأول اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد لجمهورية أذربيجان لدى مملكة هولندا.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف فكرت فرمان أخوندوف لمنصب سفير أذربيجان لدى هولندا.