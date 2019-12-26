الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإعادة بناء الطرق البرية وشبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في حي خزر بباكو

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس إلهام علييف في 26 ديسمبر اليوم مرسوماً في التدابير الرامية إلى مواصلة أعمال إعادة بناء الطرق البرية وشبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في حي خزر للعاصمة باكو.

وأفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 6 ملايين مانات لتنفيذ مشاريع بنية تحتية جديدة في أراضي قصبات بناء وبوزوفنا وقلعة ومردكان وشاغان وشوالان وتركان لحي خزر ومن جملتها 3 ملايين مانات ابتدائيا إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية لأعمال إعادة بناء الطرق البرية و3 ملايين مانات ابتدائيا إلى شركة أذرصو المساهمة المفتوحة لأعمال إعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية فيها.