قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 25 مرة خلال اليوم

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 25 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية باراواكار بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أشاغي أسكيبارا والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي يوسفجانلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي قاراخانبكلي وقورقان بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات تارتار وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.