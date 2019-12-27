مصرع شخصين في جورجيا بفيروس إنفلونزا الخنازير

تبيليسي، 27 ديسمبر، أذرتاج

قال أميران قامكريليدزي إن فيروس الأنفلونزا ما برح يتفشى في جورجيا حيث لقي شخصان مصرعهما بالإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير إتش واحد أن واحد.

أفادت أذرتاج عن قامكريليدزي مدير المركز الوطني الجورجي لمراقبة الأمراض والصحة العامة قوله إن تسبب فيروس إتش واحد أن واحد بمصرع الشخصين المذكورين مصدق عليه بفحوص طبية خاصة والاختبارات المعملية.

وأوضح مدير المركز البلد يتفشى فيه حاليا فيروس الإنفلونزا من نوعي أ وب مع أن حالات إصابة الإنفلونزا أقل بالمقارنة السنوية.

يذكر أن فيروس إنفلونزا الخنازير إتش واحد أن واحد قد خيم على جورجيا العام الماضي وقد أودى بحياة 22 شخصا.