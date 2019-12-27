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    شهريار محمدياروف ثالث في كأس الملك سلمان للشطرنج

    ٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٣]

    موسكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    اختتمت الجولات الخمس الأولى في منافسات الشطرنج السريع ضمن كأس الملك سلمان للشطرنج المنطلق في عاصمة روسيا موسكو.

    أفادت أذرتاج أن شهريار محمدياروف يحتل المركز الثالث برصيد 5ر4 نقاط فيما يشارك الصيني هاو والإسرائيلي سميرين المركزين الأول والثاني بمؤشرات إضافية رغم انهما يشاركان محمدياروف في الرصيد.

    ويتبع محمدياروف سائر أعضاء منتخب أذربيجان من حيث حجم الأرصدة حيث جمع حسينوف 4 نقاط وسفرلي ومحمدوف 5ر3 نقاط وسليمانلي 3 نقاط وقولييف نقطتين.

    يذكر أن شهريار محمدياروف فائز البطولة لعام 2013م.

    AZERTAG.AZ :شهريار محمدياروف ثالث في كأس الملك سلمان للشطرنج
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