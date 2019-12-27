منتخب أذربيجان يحصد بمسابقات خارج البلد 76 ذهبية و109 فضية و97 برونزية خلال 2019م

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

يختتم الاتحاد الأذربيجاني للكاراتيه عام 2019م بنجاح.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد أن أعضاء منتخبات أذربيجان بمختلف الفئات السنية حصدت في المسابقات الدولية المنظمة خلال عام 2019م 62 ذهبية و46 فضية و76 برونزية.

وجاء في البيان أن أعضاء المنتخب الأذربيجاني حصدوا في بطولة أوروبا للشباب 4 ذهبية وبرونزية وفي مسابقات الكبار ذهبية وفي البطولة العالمية للشباب ذهبيتين و5 برونزية وألعاب أوروبا ذهبية و3 فضية وبرونزية إضافيا.

وفي المنافسات المنظمة من جانب الاتحاد العالمي للكاراتيه أحرزوا ذهبيتين وبرونزية في كأس العالم و3 ذهبية و4 فضية و7 برونزية في مسابقات الدوري الممتاز كاراتيه واحد وذهبية وفضية وبرونزية في مسابقات الدوري أ كاراتيه واحد وذهبيتين و3 فضية و5 برونزية في مسابقات الدوريات للشباب.

وحصد أعضاء منتخبات أذربيجان من مختلف الفئات السنية في جميع المسابقات الدولية والرسمية 76 ذهبية و109 فضية و97 برونزية باجمالي 282 ميدالية وذلك علما بأن نتائج الرياضيين المحليين ما لم تدرج في الإحصاءات الرسمية لأنهم تفوقوا على غيرهم في المسابقات الدولية المنظمة داخل البلد.