قتلى وجرحى جراء تحطم طائرة ركاب في كازاخستان

نور سلطان، 27 ديسمبر، أذرتاج

تحطمت طائرة ركاب خاصة بشركة بيك اير الكازاخستانية قرب مطار ألماتي فجر اليوم الجمعة.

أفادت أذرتاج أن الحادث أودى بحياة 14 راكبا وأصاب 35 آخر. وكانت الطائرة التي تقل 95 راكبا و5 أفراد طاقم تسير الرحلة بين ألماتي ونور سلطان.

يذكر أن الطائرة المنكوبة التي كانت تنفذ الرحلة رقم ز2100 اصطدمت حاجزا خرسانيا ثم منشأة ذات طابقين الساعة 7.22 حسب التوقيت المحلي.

ويجري التحقيق مع الحادث.