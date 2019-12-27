طهران، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) سيصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في زيارة عمل الى روسيا في 30 ديسمبر. أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير الإيراني محمد جواد ظريف سيلتقي نظيره الروسي سيرغيي لافروف في اطار الزيارة. سيناقش الطرفان قضايا الأمن الإقليمي خلال اللقاء.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الإيراني يصل في زيارة عمل الى روسيا

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