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    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا

    ٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:٣٩]

    إسطنبول، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر ألازيغ التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 10.02 بالتوقيت المحلي.

    وقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

    لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
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