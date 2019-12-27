زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
AzerTAg.az
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٣:٣٩]
إسطنبول، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر ألازيغ التركية.
أفادت وكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 10.02 بالتوقيت المحلي.
وقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية.
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