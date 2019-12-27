ألماتي، 27 ديسمبر، أذرتاج وقف نشاط شركة بيك اير للطيران الكازاخستانية إثر تحطم احدى طائراتها فجر اليوم الجمعة وأجلت رحلاتها. أفادت أذرتاج أن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرد توكايف عزى عائلات القتلى واعدا بمعاقبة المجرمين. كما وجه رئيس الوزراء الكازاخستاني بتأسيس لجنة حكومية برئاسة نائبه. هذا وقد تحطمت طائرة ركاب خاصة بشركة بيك اير الكازاخستانية قرب مطار ألماتي فجر اليوم الجمعة. وأودى الحادث بحياة 14 راكبا وأصاب 35 آخر. وكانت الطائرة التي تقل 95 راكبا و5 أفراد طاقم تسير الرحلة بين ألماتي ونور سلطان. يذكر أن الطائرة المنكوبة التي كانت تنفذ الرحلة رقم ز2100 اصطدمت حاجزا خرسانيا ثم منشأة ذات طابقين الساعة 7.22 حسب التوقيت المحلي. ويجري التحقيق مع الحادث.

AZERTAG.AZ : وقف نشاط شركة بيك أير للطيران في كازاخستان إثر تحطم طائرتها اليوم

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