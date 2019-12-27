نخجوان في المركز التاسع حسب حجم إيرادات الميزانية المحلية

نخجوان، 27 ديسمبر، أذرتاج

تحتل مدينة نخجوان المركز الـ9 حسب حجم إيرادات الميزانية المحلية على نطاق البلد متقدمة أمام 64 مدينة ومحافظة بمؤشراتها الميزانية. كما تحتل المدينة المركز الـ5 بين مدن ومحافظات البلد لإيرادات الميزانية للفرد بقدر 244 مانات.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة المالية لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي أن الإيرادات المحلية لميزانيات المدن والمحافظات في ميزانية جمهورية نخجوان لعام 2020م مخططة 38 مليونا و903 ألف و200 مانات والنفقات 41 مليونا و453 ألف و100 مانات مع الإعانة المالية البالغة مليونين و549 ألف و900 مانات.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن ميزانيات المدن والمحافظات النخجوانية مخططة دون الإعانة المالية ما عدا محافظتي شاهبوز وسدرك كما كان الحال بهما في السنوات السابقة.

وتخطط إيرادات مدينة نخجوان عند 22 مليونا و906 ألف مانات وهي تساوي النفقات ومحافظة شرور عند 4 ملايين و478 ألف و300 مانات وهي تساوي النفقات ومحافظة بابك عند مليونين و963 ألف مانات وهي تساوي النفقات ومحافظة أوردوباد عند مليونين و958 ألف و400 مانات وهي تساوي النفقات ومحافظة جولفة عند مليونين و316 ألف و300 مانات وهي تساوي النفقات ومحافظة كنكرلي عند مليون و695 ألف و300 مانات وهي تساوي النفقات ومحافظة شاهبوز عند مليون و199 ألف و500 مانات ونفقاتها عند مليونين و939 ألف و400 مانات مع الإعانة المالية البالغة مليونا و739 ألف و900 مانات ومحافظة سدرك عند 386 ألف و400 مانات ونفقاتها مليون و196 ألف و400 مانات مع الإعانة المالية البالغة 810 ألف مانات.

وتلفت الوزارة في البيان خاصة إلى أن النفقات المحلية لمحافظات الجمهورية ذات الحكم الذاتي في المراتب المنخفضة بما فيه الكفاية عن مؤشرات البلد العامة حيث أن الـ6 من أقل المؤشرات الـ10 للنفقات المحلية على المحافظات الـ73 في البلد هي ميزانيات نخجوان المحلية.