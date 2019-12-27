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    حجم الواردات من اللدائن ومصنوعاتها خلال 11 شهرا

    ٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٤٣]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    استورد إلى البلد خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الحالي 206.9 الف طن من اللدائن ومصنوعاتها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها بلغت 369.4 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أن البلد استورد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 174.5 ألف طن بقيمة 331.6 مليون دولار.

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