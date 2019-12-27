بمناسبة يوم التضامن لأذربيجاني العالم أقيم حفل للأشخاص ذوي الإعاقة

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

في 25 ديسمبر، أقيم الحفل العيدي بمناسبة يوم التضامن لأذربيجاني العالم للأشخاص النوابغ ذوي القدرات البدنية المحدودة. حضر الحفل أكثر من 80 شخص نابغ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تفيد أذرتاج في إطار مشروع "اقرأ من أجل أذربيجان" عرض مقطع الفيديو المعد على أساس قصيدة "أذربيجان" للشاعر الشعبي صمد فورغون. في الفيديو قرئت القصيدة من قبل المثقفين، بما في ذلك عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية المعروفين وانتهت ببند قرأه القائد الوطني حيدر علييف.

ثم تم إحياء ذكرى شهدائنا بدقيقة صمت وعزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان.

فقالت عضو البرلمان قنيرة باشاييفا في كلمتها الملقاة في هذا الحدث إن الأشخاص ذوي الإعاقة مثلوا بلادنا بنجاح في العديد من الفعاليات والمسابقات الدولية ورفعوا علمنا ثلاثي الألوان في القمم. لم تعرقل الإعاقة الجسدية أنشطتهم من أجل بلادنا.

في تناولها حدث تأسيس يوم التضامن لأذربيجاني العالم أشارت قنيرة باشاييفا إلى أن هذا العيد يوحد أكثر من 50 مليون أذربيجاني: "اسس هذا العيد القائد الوطني حيدر علييف. بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه في العالم، يوحدنا هذا العيد ويدعو إلى تضامننا حول وطننا ".

تحدثت رئيسة الجمعية العامة للتثقيف القانوني والاقتصادي الإقليمي أرزو باقروفا عن إيلاء الاهتمام للفئات الضعيفة في بلادنا وأهمية الأنشطة التي تهدف إلى اكتشاف إمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة.

أوجز وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان ساحل باباييف، بدوره، مشاريع الوزارة المتعلقة بالفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة للكشف عن مواهبهم وقدراتهم ونشرها. وفي هذا الصدد، ألقت النظر إلى فعاليات النائبة الأولى للرئيس ورئيسة مؤسسة حيدر علييف مهريبان علييفا في المشاريع والمبادرات النبيلة وركز على دعم نائبة رئيس المؤسسة ليلى علييفا.

قال ساحل باباييف إنه بدعم من الوزارة، تم نشر الكتاب - الألبوم من 278 صفحة بعنوان "الإعاقة ليست بعيب" باللغتين الأذربيجانية والإنجليزية في ديسمبر الماضي الكتاب بعنوان "النور الوارد من الظلام" يحتوي على قصائد للمعاقين بصرياً. وقال الوزير أيضًاً إن أحد المشروعات التي تنفذها الوزارة بناءً على طلب الوزارة ودعمها هو الترويج للأبطال الوطنيين. إن العمل المنجز في هذا الاتجاه، إلى جانب زيادة التعرف على أبطالنا الوطنيين في المجتمع، يساهم في تعزيز المشاعر الوطنية لشبابنا.

وأشار الوزير إلى أن الإعاقة ليست عيباً، وأكد أنه تم اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد لمهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم.

أكد المتحدثون الآخرون، بطل الألعاب البارالمبية ومعاق حرب قاره باغ إلهام زكييف ومن الشباب النوابغ ذوي الإمكانات المحدودة متانت قدسي والرياضية المعاقة آينور محمدوفا ورجل الفن الحائز على لقب الجدارة في العمل الشاعر بابا وزير أوغلو على أن القيود على القدرات البدنية لم تحل دون إحراز النجاحات.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن الحدث إشهار مجموعة المختارات لقصائد "الوطن والعلم والأمة" التي نشرتها الجمعية العامة للتثقيف القانوني والاقتصادي الإقليمي. يحتوي الكتاب الذي يشمل على 100 من أجمل القصائد في موضوع الوطنية باعتباره المجموعة الأولى للمختارات، على قصيدة لنائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا. يهدف الكتاب إلى المساهمة في تقوية الوطنية في شبابنا وزيادة المودة لرموز دولتنا.

تواصل الحدث بقسمه الفني، بأغاني وقصائد أداها الفنانون والأشخاص ذوو الإعاقة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الصناعات اليدوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المقيمين في المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان.

خلال الحدث، تم تقديم هدايا العيد للأشخاص ذوي الإعاقة.