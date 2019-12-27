استيراد 14.5 الف طن من المنتجات الصيدلانية خلال 11 شهرا

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية حوالي 14.5 الف طن خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 262.9 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 15.4 الف طن بقيمة 266.8 مليون دولار.