عام 2020 سيكون مرحلة جديدة في تنمية العلاقات بين أذربيجان وأوكرانيا

كييف، 27 ديسمبر، أذرتاج

سيكون عام 2020 مرحلة جديدة في تنمية العلاقات بين أذربيجان وأوكرانيا.

صرح بذلك أذر خودييف، سفير أذربيجان في أوكرانيا في مقابلة حصرية مع أذرتاج.

أكد السفير أن كلاً من أذربيجان وأوكرانيا يوليان أهمية كبرى للصداقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا. إن وجود هذه العلاقات هو ما يجعل دولنا تلتزم بمواصلة تنمية وتعميق التعاون في العديد من المجالات.

لذلك، فإن جميع الشروط الأساسية متوفرة، لا سيما الحوار السياسي المتواصل، وتنطوي على إمكانات جدية لنمو التعاون التجاري والاقتصادي.

وقال الدبلوماسي الأذربيجاني: "إن أذربيجان تولي أهمية كبيرة للزيارة الرسمية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبلادنا. خلال الزيارة، نوقشت مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك نمو حجم تداول السلع. كالعادة، كان التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة بنجاح. إن العلاقات بين بلدينا في مرحلة التطور الديناميكي وبعد المحادثات الجارية هناك كل الأسباب للتأكيد بجرأة على أن عملية توسيع الفرص الاقتصادية وتعميقها ستنفذ بالكامل في وقت قصير للغاية. طلب رئيسا الدولتين بذل أقصى الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

أود أن أشير أيضاً إلى أن منتدى الأعمال الأوكراني الأذربيجاني الذي عقد خلال الزيارة سيكون خطوة مهمة للغاية في تطوير الأنشطة المشتركة بين دوائر الأعمال في كلا البلدين. يمكن اعتبار منتدى الأعمال هذا ضرورة تاريخية في تطوير العلاقات الاقتصادية. شارك في المنتدى أكثر من 90 شركة من أوكرانيا. إن الوثائق الموقعة خلال المنتدى ستزيد من الدعم وتضمن الأعمال في كلا البلدين".

أعرب السفير أذر خودييف عن ثقته في أنه من خلال منصة التداول، من الممكن زيادة الفرص التجارية والاقتصادية الثنائية إلى أقصى حد وتنويع معدل التبادل التجاري.

قال السفير: "حسب معلوماتنا، حالياً حوالي 3 ألاف شخص طبيعي واعتباري من مواطني أذربيجان مسجل في أوكرانيا. أود أن أشير إلى أن هذه الأرقام لا تشمل رجال الأعمال أذربيجاني الأصل الذين هم مواطنون لأوكرانيا.

بطبيعة الحال، يعتمد الكثير على أنشطة اللجنة البرلمانية الثنائية الأوكرانية الأذربيجانية. لسوء الحظ، في السنوات القليلة الماضية كانت أنشطة هذه اللجنة غير كافية. لكننا حاليا لجنة مشتركة لكننا الآن نبذل الجهود المشتركة، لتقديم زخم جديد لعمل اللجنة. سيعقد اجتماع الجنة في الشهر المقبل."

أميل حسينلي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

كييف