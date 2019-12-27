مناقشة آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان وجورجيا وتركيا في أنقرة

تبيليسي، 27 ديسمبر، أذرتاج

تقع قضايا التعاون العسكري بين أذربيجان وجورجيا وتركيا في صدارة الاهتمام.

تفيد أذرتاج أنه جاء ذلك في بيان وزارة الدفاع الجورجية بخصوص زيارة وزير الدفاع إيراكلي غاريباشفيلي إلى تركيا.

وقد أشير إلى أنه في إطار الاجتماع مع وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار تمت مناقشة قضايا تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. كما ناقش الجانبان آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان وجورجيا وتركيا. خلال المحادثة وشدد الجانبان على أهمية توسيع التعاون الثلاثي.

اعرب الوزير إيراكلي غاريباشفيلي عن امتنانه للحكومة التركية على دعمها لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها. وأبلغ الجانب التركي بالإصلاحات الدفاعية الجارية في جورجيا.

أفيد أن الحكومة التركية خصصت منحة بقيمة 100 مليون ليرة تركية (حوالي 17 مليون دولار) لوزارة الدفاع الجورجية. وقع إيراكلي غاريباشفيلي و خلوصي أكار على الاتفاقية بهذا الشأن.

سيتم توجيه الأموال الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية على تعزيز القاعدة المادية والتقنية للدفاع عن جورجيا.

في إطار الزيارة، قام وزير الدفاع الجورجي وأعضاء الوفد بزيارة ضريح مؤسس جمهورية تركيا مصطفى كمال أتاتورك.

خطائي عزيزوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

تبيليسي