ارتفاع إيرادات الميزانية في نخجوان ب30 مليون مانات

نخجوان، 27 ديسمبر، أذرتاج

من المتوقع أن تبلغ ميزانية جمهورية نخجوان ذاتية الحكم في جمهورية أذربيجان لعام 2020 حوالي 113 مليون و 200 ألف مانات، ويزيد هذا ب29 مليون و 860 ألف مانات أو 35.8 % عن ميزانية عام 2019.

يفيد مكتب نخجوان لوكالة أذرتاج أن 85 مليون و 620 ألف مانات أو 75.6 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة تقع على نصيب وزارة الضرائب في جمهورية الحكم الذاتي. من المقرر أن يتجاوز هذا المبلغ 15 مليون و 800 ألف مانات أو 22.6 % مقارنة بعام 2019.

حوالي 24 مليون و 680 ألف مانات أو 21.8 % من إيرادات الميزانية تقع على عاتق لجنة الجمارك الحكومية وهو 14 مليون مانات أكثر مما كان في عام 2019.

تم إعداد مشروع ميزانية الدولة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي لعام 2020 على اساس توفير بيئة مالية موثوقة لأولويات التنمية للجمهورية ذات الحكم الذاتي وأهداف السياسة الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذ البرامج الحكومية الهامة ومشاريع البنية التحتية. تحتوي ميزانية الدولة التي تم اعتمادها في العقد الخامس للدورة الحادية عشرة المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي المنعقد في 21 ديسمبر على زيادة الإيرادات المحلية في الميزانية.