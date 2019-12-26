تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين يقع دائماً في مركز صدارة الاهتمامات لرئيس أذربيجان

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

علق رئيس أذربيجان إلهام علييف في تصريحاته للصحفيين المحليين على قضايا راهنة في عام 2019 في جميع مجالات الحياة العامة، مثل التنمية الناجحة للبلاد والسياسة الداخلية والخارجية، بما في ذلك العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والصراع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشاريع الطاقة والنقل العابر والتسامح الوطني والديني والإصلاحات الجارية والانتخابات. رداً على الأسئلة الموجهة إليه، أشار رئيس الدولة إلى أنه في عام 2019 تم اتخاذ خطوات جادة للغاية في المجال الاجتماعي ويتم اتخاذ تدابير متسقة لحماية السكان.

جاءت هذه الأفكار في تصريحات رئيسة القطاع في ديوان رئيس السلطة التنفيذية لمدينة باكو سهر إسماعيلوفا.

أشارت سهر إسماعيلوفا إلى أنه إلى جانب بعض النجاحات المحققة سيبقى هذا العام في التاريخ، بكثرة المراسيم و القرارات الصادرة لتعزيز الحماية الاجتماعية للسكان. في الحين شملت الأزمة الاقتصادية والمالية العالم، لم تتمكن أي دولة من إنجاز جميع المشاريع الاجتماعية التي تنص على زيادة الإعانات بنسبة 50 % وزيادة الحد الأدنى للراتب الشهري بضعفين وزيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بأكثر من 70 %. لكن دولتنا حققت كل هذا. قدر رئيس أذربيجان هذه النجاحات عالياً في مقابلته. وقال إنه حتى في أوقات الأزمات، لم يتم تخفيض الوسائل المخصصة للحماية الاجتماعية. وقال إن السبب في ذلك هو أن الإصلاحات الاقتصادية يجري تنفيذها بالتوازي مع الحماية الاجتماعية. أكد الرئيس أن مصالح المواطنين الأذربيجانيين هي محور السياسة العامة وأوضح أن السكان يجب أن يعيشون أفضل عاماً بعد عام. لهذا الغرض، يجب تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاجتماعية وتحسين الضمان الاجتماعي للمواطنين. هذا العام، تم اتخاذ خطوات جادة للغاية في هذا الاتجاه ووقعت على المراسيم والأوامر واحدة تلو الأخرى. النتيجة واضحة. أولاً، تم حل مشكلة القروض المتعثرة التي كانت تقلق معظم السكان. شمل مرسوم رئيس الدولة في هذا الشأن حوالي 850 ألف شخص. يجب التأكيد على أنه لم تكن العملة الوطنية لأذربيجان عملة وحيدة خفضت قيمتها. وقعت الأحداث المماثلة في عدد من الجمهوريات السوفيتية السابقة، كذلك تلك التي لديها المزيد من موارد للتصدير. ومع ذلك، فإن حل مشكلة القروض لم يكن ناجحاً في أي بلد كما فعلنا. تم اعتماد الخيار الأنسب للمواطنين لحل المشكلة وأنها وجدت حلها.

ارتفعت الرواتب من بداية هذا العام. بعد ذلك، وجدت مسائل زيادة المعاشات التقاعدية والإعانات الاجتماعية ومنح الطلبة وبشكل عام، جميع القضايا الاجتماعية حلها بشكل شامل. وفقا لرئيس دولتنا، أذربيجان اليوم هي الرائدة في رابطة الدول المستقلة من حيث القوة الشرائية للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية. تم تقديم مجموعة كبيرة من المساكن الاجتماعية للمشرَّدين وعائلات الشهداء وقدامى الحرب والمعاقين. يجري تزويد حوالي 800 عائلة من الشهداء بمنازل الحرب والسيارات. قال رئيس الدولة إن عام 2019 كان عاماً للنجاحات الاجتماعية وأعلن تواصل هذه الاتجاهات الإيجابية في العام القادم أيضاً.