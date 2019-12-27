الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الكازاخي

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في مقتل عدد كبير من الناس جراء حادث تحطم طائرة ركاب خاصة بشركة بيك اير الكازاخستانية قرب مطار ألماتي.

وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني لنظيره الكازاخي ولأسر الضحايا وللشعب الكازاخي عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.