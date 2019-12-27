انخفاض حجم صادرات منتجات المعادن الحديدية

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها من البلد خلال الفترة ما بين يناير- نوفمبر العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الصادرات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 798.3 ألف طن.

وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 929.1 مليون دولار.

يذكر أن البلد صدر منه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 848.8 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة مليار و114.9 مليون دولار.