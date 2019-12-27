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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي

    ٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٠٣]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تفقد رئيس الجمهورية إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا اليوم الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي
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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي