الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقد الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي
AzerTAg.az
٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٠٣]
باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تفقد رئيس الجمهورية إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا اليوم الاعمال المنفذة لدى مركز "شاهداغ" السياحي.
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