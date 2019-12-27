آغسو، 27 ديسمبر، أذرتاج

يحتفل شعبنا، وكذلك مواطنونا الذين يقيمون في بلدان مختلفة من العالم، سنوياً في 31 ديسمبر بيوم التضامن لأذربيجانيي العام وعيد رأس السنة الجديدة بحماس وابتهاج كبيرين. أصبح هذا العيد أكثر وأكثر شعبياً مع مرور كل عام. استعراض التضامن من قبل كل من يرى في أذربيجان وطناً تاريخياً له يثير الاعتزاز.

يفيد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قيل في الحدث الذي أقيم في المكتبة المركزية في المحافظة بمناسبة يوم التضامن لأذربيجانيي العام وعيد رأس السنة.

تم التأكيد في الكلمات على أن الزعيم الوطني حيدر علييف الذي تولى السلطة للمرة الثانية أولى دائماً اهتماما كبيراً لتنظيم صفوف مواطنينا الذين يعيشون في بلدان مختلفة من العالم ويدل هذا على بعد النظر لهذه الشخصية العبقرية وقدرته على توحيد الشعب حوله. وقال الزعيم الحكيم "إن الانتماء القومي لكل إنسان هو مصدر لاعتزازه وأنا اليوم فخور بأنني أذربيجاني! " لقد أصبحت كلمات الزعيم الوطني هذه رمزاً للفخر الوطني لكل مواطن. كما تحدث المتحدثون عن التدابير المتسقة والهادفة التي يتخذها الرئيس إلهام علييف اليوم في تنظيم يوم أذربيجانيي العالم.

في النهاية، مُنحت لكل من مبارز باقروف وكنديفه زربعلييفا اللذين تقاعدا بعد العمل في مجال الثقافة مدة سنوات عديدة شهادة فخرية وجوائز نقدية من نقابة عمال الثقافة.