وزير الخارجية يستقبل سفير السودان

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف سفير جمهورية السودان عباس مصطفى احمد عبد الله.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الاستقبال المنظم بانتهاء مدة عمل السفير السوداني في البلد ارتكز على تبادل الطرفين الآراء حول علاقات التعاون القائمة بين أذربيجان والسودان.

وتذكر السفير عباس عبد الله بامتنان اجتماعا منعقدا بين الرئيس إلهام علييف ورئيس المجلس الانتقالي السيادي السوداني عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان على هامش اجتماع القمة الـ18 المنعقد في باكو لحركة عدم الانحياز مفيدا أن ذلك ساهم في تطوير العلاقات بين البلدين مساهمة كبيرة.

وابلغ الوزير محمدياروف بدوره أن أذربيجان تعير أهمية كبيرة للتعاون مع الدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز خاصة السودان مؤكدا على ضرورة الدعم المتبادل بين البلدين ضمن المنظمات الدولية.

وأعرب السفير عباس عبد الله عن الشكر على الدعم المقدم له في إنجازه فعالياته الدبلوماسية في أذربيجان.

وأشاد الوزير محمدياروف بجهود السفير عباس عبد الله الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية وتمنى له نجاحا في فعالياته اللاحقة.

كما تبادل الجانبان وجهات نظر حول المسائل الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.