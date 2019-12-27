حزب أذربيجان الجديدة يعقد اجتماعا مكرسا للانتخابات البرلمانية

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

عقد حزب أذربيجان الجديدة جلسة هيئة إدارة الحزب في السابع والعشرين من ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان الحزب الحاكم أن الاجتماع بحث أسماء مرشحين للحزب إلى الانتخابات البرلمانية المعين تنظيمها في 9 فبراير 2020م.