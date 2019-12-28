  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    افتتاح دار أذربيجان في هنغاريا

    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١١:٣٧]

    بودابست، 28 ديسمبر، أذرتاج

    افتتحت دار أذربيجان بعاصمة هنغاريا بودابست بدعم اللجنة الحكومية للعمل مع الجالية.

    أفادت أذرتاج أن حفل تدشين دار أذربيجان المكلفة بدعم فعاليات مشتركة لأبناء الجلدة المقيمين في ذلك البلد وتنسيقها وحماية التراث الثقافي الأذربيجاني ودعايته وتكاملهم مع المجتمع الذي يقيمون فيه حضره سفير أذربيجان في هنغاريا ولايت قولييف مسؤول عن اللجنة الحكومية للعمل مع الجالية صلحت عباسوفا ومندوب مؤسسة دعم الجالية الأذربيجانية إبراهيم سفرلي ورؤساء منظمات الجالية الناشطة في المجر وممثلون عن الصحافة والإعلام واكثر من 100 ممثل عن أبناء الجلدة المقيمين في هنغاريا وعن المجتمع المحلي.

    وتحدث ناطقون في حفل الافتتاح الذي انطلق بعزف النشيد الوطني الأذربيجاني عن أهمية دور أذربيجان المدشنة في الخارج من حيث تنسيق فعاليات أبناء الجلدة وتبليغ ثقافة أذربيجان وعاداتها وتقاليدها.

    وقال السفير قولييف إن أبناء الجلدة في هنغاريا كانوا في انتظار افتتاح دار أذربيجان منذ السنوات مفيدا أن افتتاح الدار عشية يوم تضامن أذربيجانيي العالم هدية من دولة أذربيجان لهم.

    AZERTAG.AZ : افتتاح دار أذربيجان في هنغاريا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٣:٢٥‎]
     اللجنة الحكومية تحيي الذكرى السنوية لاحتلال خانكاندي من قبل الأرمن
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٢:٠٤]
    سفارة أذربيجان في ألمانيا تحتفي بيوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في برلين
    ٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٥‎]
    استيراد 14.5 الف طن من المنتجات الصيدلانية خلال 11 شهرا
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٤:١٦]
    رابطة الشباب لأذربيجانيي روسيا تنظم احتفالا في موسكو ليوم تضامن أذربيجانيي العالم بمبادرة ليلى علييفا
    افتتاح دار أذربيجان في هنغاريا افتتاح دار أذربيجان في هنغاريا افتتاح دار أذربيجان في هنغاريا افتتاح دار أذربيجان في هنغاريا