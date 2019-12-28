افتتاح دار أذربيجان في هنغاريا

بودابست، 28 ديسمبر، أذرتاج

افتتحت دار أذربيجان بعاصمة هنغاريا بودابست بدعم اللجنة الحكومية للعمل مع الجالية.

أفادت أذرتاج أن حفل تدشين دار أذربيجان المكلفة بدعم فعاليات مشتركة لأبناء الجلدة المقيمين في ذلك البلد وتنسيقها وحماية التراث الثقافي الأذربيجاني ودعايته وتكاملهم مع المجتمع الذي يقيمون فيه حضره سفير أذربيجان في هنغاريا ولايت قولييف مسؤول عن اللجنة الحكومية للعمل مع الجالية صلحت عباسوفا ومندوب مؤسسة دعم الجالية الأذربيجانية إبراهيم سفرلي ورؤساء منظمات الجالية الناشطة في المجر وممثلون عن الصحافة والإعلام واكثر من 100 ممثل عن أبناء الجلدة المقيمين في هنغاريا وعن المجتمع المحلي.

وتحدث ناطقون في حفل الافتتاح الذي انطلق بعزف النشيد الوطني الأذربيجاني عن أهمية دور أذربيجان المدشنة في الخارج من حيث تنسيق فعاليات أبناء الجلدة وتبليغ ثقافة أذربيجان وعاداتها وتقاليدها.

وقال السفير قولييف إن أبناء الجلدة في هنغاريا كانوا في انتظار افتتاح دار أذربيجان منذ السنوات مفيدا أن افتتاح الدار عشية يوم تضامن أذربيجانيي العالم هدية من دولة أذربيجان لهم.