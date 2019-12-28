قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 24 مرة خلال اليوم

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 24 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي شاوارشاوان وفوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بيركابير بمحافظة إجوان الأرمينية وقرية جييل والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى فرحلي وقوشجو أيريم وأشاغي أسكيبارا وقيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقريتي قويالي وزمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.