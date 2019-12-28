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    سفارة أذربيجان في ألمانيا تحتفي بيوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في برلين

    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٢:٠٤]

    برلين، 28 ديسمبر، أذرتاج

    أقامت سفارة أذربيجان في ألمانيا بالتعاون مع تحالف أذربيجانيي ألمانيا استقبالا بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة.

    أفادت أذرتاج أن الفعالية المنطلقة بعزف النشيد الوطني ألقى فيها السفير رامن حسنوف ورئيس اللجنة الحكومية للعمل مع الجالية فؤاد مرادوف ورئيس تحالف أذربيجانيي ألمانيا ياشار موسايف كلمات تناولوا أهمية وحدة الأذربيجانيين وتضامنهم بالنسبة للبلد والشعب.

    وتحدث ناطقون عن مضمون ونطاق الفعاليات المنظمة من جانب منظمات الجالية الأذربيجانية في ألمانيا مفيدين أنها تخدم لتبليغ حقائق أذربيجان مجمع ألمانيا وترويج التراث الوطني الثقافي والعادات والتقاليد القومية مشيدين في هذا السياق بما ينظم في البلد من جانب تحالف أذربيجانيي ألمانيا الذي يضم منظمات الجالية المختلفة وداري أذربيجان في برلين وكولن من فعاليات واسعة النطاق تختلف بين مؤتمرات وندوات والاحتفالات بالأعياد الوطنية وأيام الثقافة والحزن والمواساة.

    واستمر الاستقبال بفقرات فنية ومأدبة.

    AZERTAG.AZ :سفارة أذربيجان في ألمانيا تحتفي بيوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في برلين
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    سفارة أذربيجان في ألمانيا تحتفي بيوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في برلين سفارة أذربيجان في ألمانيا تحتفي بيوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في برلين سفارة أذربيجان في ألمانيا تحتفي بيوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في برلين سفارة أذربيجان في ألمانيا تحتفي بيوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في برلين سفارة أذربيجان في ألمانيا تحتفي بيوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في برلين