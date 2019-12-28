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    بحث دور الشباب في حماية القيم الأخلاقية ودعايتها في لنكران

    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٦]

    لنكران، 28 ديسمبر، أذرتاج

    نظمت مندوبية لنكران للجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية بالتعاون مع فرع لنكران للتعليم ندوة تشاورية في "دور الشباب في حماية القيم الأخلاقية ودعايتها" لدى المدرسة المتوسطة بقرية ولادي.

    أفادت أذرتاج أن الندوة التشاورية حضرها موظف مندوبية لنكران للجنة المؤسسات الدينية أمين حميدلي وموظف فرع لنكران للتعليم جميل أخوندزاده ومديرة المدرسة ماهيزر مجيدوفا ومدرسون وتلاميذ. واهتم ناطقون بضرورة حماية القيم الأخلاقية الوطنية وتبليغها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

    أكدوا على أن القيم الأخلاقية تلعب دورا مهما في حماية الناشئين والشباب من تأثيرات سلبية والأفكار الدينية الغريبة والعادات الضارة ومن المهم للغاية نشأة الشباب في روح المواطنة وعلى أساس القيم الأخلاقية الوطنية الغنية.

    كما أشار ناطقون إلى وجوب زيادة فعالية الشباب في دعاية حقائق أذربيجان عبر العالم تبليغا صحيحا وتشجيعهم على كفاءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة.

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