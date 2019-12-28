 اللجنة الحكومية تحيي الذكرى السنوية لاحتلال خانكاندي من قبل الأرمن

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

أحيت اللجنة الحكومية للعمل مع الاجئين والمشرَّدين داخليا الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لاحتلال خانكيندي من قبل القوات المسلحة الأرمنية.

أفيد من اللجنة لوكالة أذرتاج أنه حضر الحدث رئيس اللجنة ونوابه والمحاربون القدامى لحرب قره باغ والمثقفون من خانكيندي وغيرهم من الضيوف.

أولاً، تم تكريم ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية أذربيجان وسيادتها وسلامة أراضيها بدقيقة الصمت.

تحدث رئيس اللجنة الحكومية روشان رضاييف عن تاريخ النزاع الأرمني الأذربيجاني في قره باغ الجبلية (كاراباخ) مشيراً إلى أن الأرمن انتقلوا إلى هذه المناطق قبل 200 سنة واتخذوا موقفاً عدوانياً ضد الأذربيجانيين الأصليين اعتماداً على دعم رعاتهم وأثاروا المواجهات على الاساس العرقي على الدوام وقدموا مزاعم على أراضينا حيناً بعد حين. وأشير إلى أنه في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تم إفشال محاولات القوميين الأرمن لفصل قاره باغ الجبلية من أذربيجان بفضل صمود الزعيم العظيم حيدر علييف الذي عاقب الدعاة لهذه الفكرة على الفور بموجب قوانين ذلك الوقت. لم تحدث النزعة الانفصالية الأرمنية في قره باغ الجبلية إلا بعد إزالة زعيم شعبنا من السلطة السياسية. بدأ التطهير العرقي في عام 1989 ضد سكان خانكاندي التي كانت مدينة مركزية في المنطقة. تعرض الأذربيجانيون الذين كانوا يعيشون ويعملون هنا للاضطهاد وطردوا بالقوة من منازلهم. من 26 إلى 28 ديسمبر 1991 تم التطهير العرقي والاحتلال بوحشية خاصة. منذ ذلك الوقت، وقعت خانكاندي بالكامل في أيدي الانفصاليين والمسلحين من أرمينيا. مثل كل مواطنينا الذين نزحوا من أراضيهم التاريخية في قره باغ الجبلية، فإن النازحين داخليا أيضاً من خانكاندي واجهوا أياماً عصيبة. في الوقت الحالي، أنهم يقيمون في 38 مدينة ومنطقة في البلاد، ومحاطون بالعناية والاهتمام من الدولة الأذربيجانية.

أعطى الرئيس إلهام علييف الأولوية لمعالجة المشكلات الاجتماعية للنازحين وتحسين ظروف السكن. يتم إسكان المشرَّدين داخليا على مراحل. بناءً على أمر النائب الأول للرئيس السيدة مهربان علييفا يتم توفير الإسكان أولاً للنازحين داخلياً الذين يعيشون في مباني محزنة وفي ظروف صعبة. وقال رئيس الدولة إنه سيتم اتخاذ تدابير مهمة في هذا الصدد في العام الجديد.

كما ألقى رؤساء الفروع المحلية للاتحاد العام لمعوقي وقدمى حرب قره باغ وعائلات الشهداء والتي تقع في المناطق المحتلة والمفكرين والمحاربين السابقين من خانكاندي كلماتهم.

في هذا الحدث، تم التعبير عن ثقة كبيرة في تحرير خانكاندي وغيرها من الأراضي المحتلة قريباً وفي عودة المشرَّدين داخلياً إلى وطنهم.

تواصل الحدث بإلقاء كلمات.

أخيراً، تم عرض الفيلم المكرس لخانكندي.