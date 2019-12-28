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    الوزيرة الجورجية: المشاريع الإقليمية الإستراتيجية الواسعة النطاق تعزز أمن جورجيا

    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٠٢]

    تبيليسي، 28 ديسمبر، أذرتاج

    تعزز المشاريع الاستراتيجية واسعة النطاق مثل باكو - تبيليسي - جيهان وباكو- تبيليسي- أرضروم و تاناب وشاه دنيز- 2 الأمن في جورجيا.

    تفيد أذرتاج أن وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا تورنافا أدلت بهذه التصريحات في برنامج "360 درجة" الذي يبث على قناة "باليترانيوز" التلفزيونية في بلادها.

    وبحسب الوزيرة، فإن خط أنابيب جنوب القوقاز يوفر اليوم أكثر من 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً. سيسمح توسيع خط الأنابيب بزيادة حجم الغاز أربع أضعاف تقريباً. وبالتالي، فإن حصة جورجيا ستزداد في السنوات المقبلة.

    وقالت إنها تأمل ألا تزيد تعريفة الغاز في جورجيا وأن سيتم تغويز 85% من جورجيا.

    خطائي عزيزوف

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    تبيليسي

    AZERTAG.AZ :الوزيرة الجورجية: المشاريع الإقليمية الإستراتيجية الواسعة النطاق تعزز أمن جورجيا
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