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    بحلول عام 2035، ستصل حصة روسيا في سوق الفحم العالمية إلى 25 %

    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٠٩]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    ستزيد روسيا من إنتاج الفحم المحلي بنسبة 10.4 إلى 52.1 % بحلول عام 2035.

    تفيد أذرتاج أنه جاء ذلك في تقرير استراتيجية الطاقة الروسية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة الروسية.

    من المتوقع أن تصل حصة روسيا في سوق الفحم العالمية إلى 23-25 % بحلول عام 2035 مقارنة بـ 14 % في عام 2018.

    AZERTAG.AZ : بحلول عام 2035، ستصل حصة روسيا في سوق الفحم العالمية إلى 25 %
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