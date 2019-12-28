زيادة حجم المدفوعات عبر نقاط البيع

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

قالت إدارة الصحافة والاتصالات بوزارة الضرائب إن حجم المدفوعات غير النقدية باستخدام نقاط البيع خلال الـ11 شهرا من العام الجاري ارتفع بنسبة 18 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن عدد نقاط البيع الناشطة على نطاق الجمهورية يبلغ 67 ألف نقطة بيع علما بان عددها كان قبل بضع سنوات 80 ألف نقطة بيع وأوضحت أن احد الأسباب الرئيسية لانخفاض العدد يرجع إلى غياب رقابة على نقاط البيع معلنة أن وزارة الضرائب ستراقب على هذا المجال من العام المقبل.