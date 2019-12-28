شركة كازاخستان حريصة على التعاون مع أذربيجان

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تحرص شركة استشارية كازاخستان "Olympex Advisers" على التعاون مع صندوق التصدير وتشجيع الاستثمار في أذربيجان (أذبرومو).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أذبرومو أن الشركة متخصصة في خدمات استشارية في سوق كازاخستان منذ 15 عامًا.