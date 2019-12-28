كشف حجم العمليات المالية للأجانب بالبطاقات المصرفية في أذربيجان هذا العام

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

بلغ عدد الوافدين إلى أذربيجان من الأجانب وعديمي الجنسية خلال مدة الـ11 شهرا من العام الحالي 9ر2 مليوني وافد من 192 بلد وذلك اكثر بنسبة 11 في المائة قياسا إلى الفترة ما بين يناير ونوفمبر العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن عدد ديسمبر من مجلة "استعراض التصدير" الصادر لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن عدد الوافدين من الأجانب إلى البلد خلال شهر نوفمبر ارتفع بنسبة 3ر13 في المائة. وجاء فيها أن حجم العمليات المالية التي مارسوها في البلد باستخدام البطاقات المصرفية ازداد مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي بنسبة 5ر18 في المائة ليصل إلى 3ر90 مليون مانات.

وأشارت المجلة إلى أن قيمة العمليات المالية المسجلة باستخدام البطاقات المصرفية من جانب الأجانب الوافدين إلى أذربيجان خلال فترة يناير – نوفمبر عموما وصلت إلى مليار و164 مليون مانات.