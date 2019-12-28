بدء عمل 3 فروع للوكالة الحكومية للتأمين الطبي الإلزامي

افتتحت الوكالة الحكومية للتأمين الطبي الإلزامي (الوكالة) ثلاثة فروع من هيكل الوكالة لضمان التنسيق الفعال بين المؤسسات الطبية العاملة في المناطق.

تفيد أذرتاج هذا نقلاً عن قسم التسويق والعلاقات العامة بالوكالة.

ابتداء من ديسمبر 2019، كانت فروع منكشيفير وكنجه وغوبا تعمل ضمن الوحدات الإقليمية الإدارية التي حددها مجلس إدارة الوكالة. حيث أن فرع منكشيفير للوكالة يغطي مدينة منكشيفير ومقاطعات يفلاخ وآغداش وبردعه و تارتار وفرع كنجه يغطي مدينتي كنجه ونفطلان ومقاطعات ساموخ وكورانبوي وكويكول وداشكسان وغوبا يغطي مقاطعات غوبا وقوصار وخاتشماز وشابران. تم بالفعل تعيين المسئولين لإدارة الفروع. وسيقوم ياشار غوجاييف بأعمال رئيس فرع منكشيفير وأزير دميروف لفرع كنجه وعيسى محمدوف لفرع غوبا.

بالإضافة إلى تمثيل الوكالة في المناطق ستقوم الفروع بتنظيم أعمال الاستقبال والنظر في طلبات المواطنين والرد عليهم وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

ستتخذ الفروع تدابير لحماية صحة السكان والقيام بأنشطة تعليمية لترويج التأمين الصحي الإلزامي. كما ستقدم أيضًا دعماً للوكالة في تقييم سجلات الرعاية الصحية وتوفير المعلومات حول خدمات التأمين الصحي التي تقدمها المنشآت الطبية في إطار التأمين الصحي الإلزامي. بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الفروع الخطوات المناسبة لمعالجة المشكلات الفنية التي قد تنشأ في إدارة البرامج المستخدمة في المنشآت الطبية.

تجدر الإشارة إلى أنه بحلول عام 2020 سيتم إطلاق ثمانية فروع أخرى للوكالة. وستعمل الفروع في شاماخي وكويشاي وشاكي وشيروان وشمكير وأغجابادي وجليل آباد ولانكران. في المجموع، تخطط الوكالة لتشغيل 11 فرعاً.