مدينة شيكا اليابانية مستعدة للتعاون مع أقاليم أذربيجان

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج).

مدينة شيكا في محافظة ايسيكاوا اليابانية مستعدة للتعاون مع الجانب الأذربيجاني.

أفادت وكالة اذرتاج أنه تم الإعلان عن هذا خلال اجتماع القائم بالأعمال لسفارة بلادنا في اليابان فريد طالبوف مع عمدة شيكا ماسارو كويزومي.

قام الدبلوماسي الأذربيجاني الذي زار المدينة بمبادرة من بلدية شيكا بتبادل مفصل للأفكار مع ماسارو كويزومي حول التعاون الثنائي والأقاليمي.

خلال الاجتماع، أشير إلى زيارة الوفد برئاسة ماسارو كويزومي إلى أذربيجان في ديسمبر 2018 ومناقشة مسألة توقيع اتفاقية تبادل الصداقة ومقترحات حول الاتفاق بين مقاطعة خطائي في باكو وشيكا.

اقترح فريد طالبوف أن يبدأ الاتفاق بين مقاطعة خطائي وشيكا أولاً بتبادل تلاميذ المدارس. خلال هذه الزيارات سيعيش التلاميذ الأذربيجانيون في أسر يابانية والتلاميذ اليابانيون في أسر أذربيجانية في مقاطعة خطائي.

أعرب السيد ماسارو كويزومي عن ترحيبه لهذا الاقتراح، وعرض بدوره تنظيم تبادل الرياضيين الشباب، بمن فيهم مصارعون إلى جانب تبادل تلاميذ المدارس.

ونوقشت في الاجتماع أيضاً مسألة قيام الفريق الوطني للمصارعة الأولمبية في أذربيجان بالدورات التعليمية والتدريبية في شيكا في إطار برنامج “Host town” للاستعدادات للألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020. وقد أشير إلى أنه في يوليو 2019 عقد فريق المصارعة الوطني الأذربيجاني أول دورة تدريبية له في مدينة شيكا.

خلال المحادثات، نوقشت أيضا مسألة استضافة فريق الجودو الأذربيجاني في شيكا وأشير إلى أن المدينة لديها كل الإمكانات لذلك.

خلال الزيارة، تعرف فريد طالبوف عن كسب على الفنادق والمنشآت التدريبية والمركبات والوسائل الأخرى ذات الصلة المقترحة لرياضيينا.