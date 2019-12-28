مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان ومالطا لكرة القدم
AzerTAg.az
٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٧:٢١]
باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ستقام مباراة ودية لمنتخب أذربيجان لكرة القدم في 30 مارس من العام المقبل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني لاتحاد أذربيجان لكرة القدم على الإنترنت ان الفريق الأذربيجاني سيقابل منتخب مالطا.
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