كشف قيمة صادرات أذربيجان غير النفطي خلال يناير – نوفمبر

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

بلغت قيمة صادرات أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر العام الحالي 3ر18 مليار دولار وذلك أكثر بقدر 365 مليون دولار او بنسبة 2 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام المنصرم.

أفادت أذرتاج عن عدد ديسمبر من مجلة "استعراض التصدير" الصادر لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن الفترة المذكورة شهدت بلوغ حصة الصادرات غير النفطي مليارا و781 مليون دولار ليسجل ارتفاعا قدره 249 مليون دولار او بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.

وصدرت المنتجات الخاصة بالقطاع غير النفطي خلال يناير – نوفمبر بقيمة 3ر622 مليون دولار إلى روسيا و3ر363 مليون دولار إلى تركيا و164 مليون دولار إلى سويسرا و6ر150 مليون دولار إلى جورجيا و3ر46 مليون دولار إلى أوكرانيا وقياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي ارتفع حجم الصادرات إلى روسيا 12 في المائة وتركيا 13 في المائة وسويسرا 33 في المائة وجورجيا 29 في المائة وأوكرانيا 27 في المائة.

ويتصدر الطماطم في قائمة المنتجات المصدرة بالقطاع غير النفطي خلال الـ11 شهرا من العام الجاري بقيمة 7ر166 مليون دولار وتتلوه الذهب ثانيا بأشكال الخام وغير المستخدمة في ضرب العملة المعدنية بقيمة 7ر157 مليون دولار وبندق الغابات المقشر ثالثا بقيمة 5ر113 مليون دولار.