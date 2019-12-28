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    حتى الآن، تجاوزت قيمة طلبات التصدير الواردة إلى" Azexport.az " 1.5 مليار دولار

    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٢]

    باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

    دخلت طلبات التصدير بقدر 532.3 مليون دولار إلى Azexport.az.في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام.

    تفيد أذرتاج استناداً إلى قائمة ديسمبر لـ"موجز الصادرات" لمركز التحليل والتواصل للإصلاحات الاقتصادية أنه زادت طلبات التصدير بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في نوفمبر، بلغت قيمة طلبات التصدير القادمة إلى البوابة 54.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 19% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

    كانت روسيا (12.3%) وتركيا (7.4%) وإنجلترا (5.4%) والهند (5.3%) والولايات المتحدة الامريكية (5.3%) بين الخماسية الأولى لطلبات التصدير الواردة إلى البوابة في الفترة من يناير إلى نوفمبر.

    تشمل معظم طلبات التصدير الواردة إلى البوابة في شهر نوفمبر القطن والتبغ والدجاج والبيض والنبيذ والحلويات والشاي والثوم والرمان والرمان المعلب والفطر وطواقم الأثاث ومواد البناء والبندق والتفاح والبصل والذهب والزهور ومستحضرات التجميل وغيرها من السلع.

    من يناير2017 إلى 30 نوفمبر هذا العام بلغت قيمة طلبات التصدير الواردة من 138 دولة إلى Azexport.az إلى 1 مليار 521.4 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :حتى الآن، تجاوزت قيمة طلبات التصدير الواردة إلى" Azexport.az " 1.5 مليار دولار
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    حتى الآن، تجاوزت قيمة طلبات التصدير الواردة إلى" Azexport.az " 1.5 مليار دولار حتى الآن، تجاوزت قيمة طلبات التصدير الواردة إلى" Azexport.az " 1.5 مليار دولار