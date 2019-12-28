أذربيجان قد تشارك بـ32 رياضياً في الألعاب البارالمبية الصيفية السادسة عشرة "طوكيو2020"

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

قد تشارك أذربيجان بـ32 رياضياً في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية السادسة عشرة "طوكيو 2020".

تفيد أذرتاج أن هذه المعلومات جاءت في تصريحات رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية لأذربيجان إيلقار رحيموف في الاجتماع المكرس لنتائج فعاليات المنظمة في عام 2019.

وقال إيلقار رحيموف إن رياضيينا سيتنافسون في طوكيو في سبعة أنواع للرياضة. في دورة الألعاب البارالمبية "ريو 2016" تنافس 24 رياضياً في ستة أنواع للرياضة. والهدف الآن هو المشاركة في سبعة أنواع. هذا العام تلقينا الرخصة في الباراتايكواندو أيضاً.