تدشين مجمع سكني جديد بسعة 563 عائلة لاجئة في كوردمير

كوردمير، 28 ديسمبر، أذرتاج

دشن مجمع سكني جديد منشأ للاجئين والمشردين عشية يوم تضامن أذربيجانيي العام وعيد رأس السنة في محافظة كوردمير 28 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن حفل التدشين حضره رئيس اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والمشردين روشن رضايف ومحافظ كوردمير جيهون جعفروف ومدير مؤسسة التنمية الاجتماعية للاجئين والمشردين ماهر عباس زاده ومسؤولون آخرون.

وافتتح الحفل رئيس اللجنة رضايف ومحافظ كوردمير جعفروف بكلمتين هنآ فيهما أصحاب الشقق الجديدة مؤكدين أن تحسين ظروف الحياة والمعيشة للاجئين والمشردين في البلد من الأوليات في سياسة الدولة اليوم. وتناولا الإجراءات والفعاليات العامة الخاصة بتحسين ظروف الحياة للاجئين والمشردين بقيادة الرئيس إلهام علييف واصفين هذا المجمع السكني في كوردمير هدية لهم عشية يوم تضامن أذربيجانيي العام وعيد رأس السنة.

ورفع ناطقون من اللاجئين والمشردين شكرهم لقيادة البلد على ذلك.

وقيل إن المجمع السكني الواقع على مساحة 13 هيكتار أخذ في إنشاؤه في مايو 2019م وبنيت 17 مبنى سكنيا ذات 4 طوابق كل واحد منها و44 شقة فيها ذات غرفة واحدة و236 شقة ذات غرفتين و228 شقة ذات 3 غرف و56 شقة ذات 4 غرف بجانب مدرسة بسعة 432 مقعد وروضة الأطفال بسعة 140 طفل ومبنى إداري ومركز للاجتماعات ومبنى الاتصالات السلكية واللاسلكية ومركز طبي ومزود بجميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية من إمداد المياه للشرب والصرف الصحي.

وخصص المجمع السكني المذكور للاجئين والمشردين المقيمين مؤقتا لدى المساكن الطلابية وسائر المباني الإدارية بمحافظة كوردمير.