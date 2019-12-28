البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار للغد

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 ديسمبر / كانون الأول.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 29 ديسمبر / كانون الأول.