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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٢٩.١٢.٢٠١٩ [١١:٢٧]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    لم يتغير سعر النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 68.16 دولار في بورصة لندن وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 61.72 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك.

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