باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح نفق سيارة في بلدة بيرشاغي بمدينة باكو. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح. وقدم رئيس شركة السكة الحديدية المساهمة المغلقة جاود قربانوف للرئيس إلهام علييف معلومات عن سير الأعمال في نفق سيارة. وقص الرئيس الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للمحطة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدشن نفق سيارة في بيرشاغي

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