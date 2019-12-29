باكو، 29 ديسمبر، كانون الأول، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل تشغيل محطة "مشفق" الكهربائية الفرعية بطاقة 10/110/220 كيلو فولت لشركة "آذريشيق". وأفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الجمهورية إلهام علييف شارك في الحفل. وقدم رئيس شركة "آذريشيق" بابا رضايف معلومات إلى الرئيس علييف حول المحطة الكهربائية الفرعية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يحضر حفل تشغيل محطة "مشفق" الكهربائية الفرعية

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