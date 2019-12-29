الرئيس علييف يحضر حفل تشغيل محطة "مشفق" الكهربائية الفرعية
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١١:٢٠]
باكو، 29 ديسمبر، كانون الأول، (أذرتاج)
أقيم اليوم حفل تشغيل محطة "مشفق" الكهربائية الفرعية بطاقة 10/110/220 كيلو فولت لشركة "آذريشيق".
وأفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الجمهورية إلهام علييف شارك في الحفل.
وقدم رئيس شركة "آذريشيق" بابا رضايف معلومات إلى الرئيس علييف حول المحطة الكهربائية الفرعية.
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