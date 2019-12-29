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    أذري غاز: ستغوّز 39 ألف مسكن فردي العام المقبل

    ٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٠٧]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    قال روسلان علييف إن أذري غاز ستغوّز 39 ألف مسكن فردي عام 2020م المقبل.

    أفادت أذرتاج عن علييف المدير العام للاتحاد الإنتاجي "أذري غاز" قوله في مؤتمر صحفي عقده في 29 ديسمبر اليوم لنتائج العام المنصرم إن 160 ألف مسكن فردي من الرقم المذكور من حصة المساكن الموجودة لدى مجمعات سكنية جديدة.

    وأضاف المدير العام لأذري غاز أن الاتحاد الإنتاجي غوّز العام الجاري 14 ألفا و227 مسكن فردي.

    AZERTAG.AZ :أذري غاز: ستغوّز 39 ألف مسكن فردي العام المقبل
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