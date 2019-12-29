المدير العام: 785 كم من خطوط إمداد الغاز تخضع للإصلاح الشامل عام 2020م

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

قال روسلان علييف إن أذري غاز ستقوم بالإصلاح الشامل على 785 كم من خطوط إمداد الغاز الطبيعي عام 2020م المقبل.

أفادت أذرتاج عن علييف المدير العام للاتحاد الإنتاجي "أذري غاز" قوله في مؤتمر صحفي عقده في 29 ديسمبر اليوم لنتائج العام المنصرم إن الاتحاد الإنتاجي يركب العام المقبل 800 منظم غاز جديد و800 صمام أيضا.

وزاد المدير العام لأذري غاز أن الشركة أصلحت شاملا 646 كم من خطوط إمداد الغاز الجديدة وركب 830 منظم غاز خلال 2019م المنتهي.